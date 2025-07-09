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مصادر لرويترز: شركات أمن بحري تطلق مهمة لإجلاء طاقم سفينة يونانية هاجمها حوثيون
أخبار دولية
2025-07-09 | 02:53
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مصادر لرويترز: شركات أمن بحري تطلق مهمة لإجلاء طاقم سفينة يونانية هاجمها حوثيون
أفادت مصادر مطلعة لرويترز بأن شركات أمن بحري أطلقت اليوم الأربعاء مهمة لإجلاء طاقم السفينة (إترنيتي سي) اليونانية التي هاجمها مسلحون حوثيون قبالة سواحل اليمن قبل يومين.
وتعرضت السفينة، التي تقل طاقما من 22 فردًا هم 21 فلبينيًا وروسي واحد، لهجوم بقوارب مسيرة وقذائف صاروخية أطلقت من زوارق سريعة مأهولة يوم الاثنين، في ثاني هجوم للحوثيين في يوم واحد بعد هدوء استمر شهورًا.
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