أوكرانيا: روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الغزو

أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.



وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية مستخدمة 728 مسيّرة و13 صاروخا، معلنا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 711 مسيرة ودمرت ما لا يقل عن سبعة صواريخ.