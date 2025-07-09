لافروف يزور كوريا الشمالية نهاية هذا الأسبوع

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة لكوريا الشمالية هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن لافروف "سيزور جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الفترة من 11 إلى 13 تموز تلبية لدعوة من وزارة الخارجية".



وكان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو زار بيونغ يانغ مرات عدة هذا العام.