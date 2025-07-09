الكرملين يؤكد أنه يأخذ انتقادات ترامب لبوتين بـ"هدوء"

أعلن الكرملين أنه يتعامل "بهدوء" مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه "بكم من الترهات" بشأن أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة فرانس برس: "نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن".