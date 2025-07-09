اردوغان: لن نسمح بتخريب عملية تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا لن تسمح بأي محاولة لتخريب عملية تخلي حزب العمال الكردستاني المحظور عن سلاحه، معربا عن أمله في إتمام العملية في أقرب وقت ممكن.



وفي حديثه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أعلن اردوغان أنه من المتوقع حدوث تطورات إيجابية في الأيام المقبلة.