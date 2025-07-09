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الكرملين: موسكو تتحلى "بالهدوء" فيما يتعلق بانتقاد ترامب لنظيره الروسيّ

أخبار دولية
2025-07-09 | 07:55
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الكرملين: موسكو تتحلى &quot;بالهدوء&quot; فيما يتعلق بانتقاد ترامب لنظيره الروسيّ
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الكرملين: موسكو تتحلى "بالهدوء" فيما يتعلق بانتقاد ترامب لنظيره الروسيّ

تتحلى موسكو "بالهدوء" فيما يتعلق بانتقاد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لنظيره الروسيّ فلاديمير بوتين، وفق ما وصف الكرملين الوضع.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصال مع صحافيين، إنّ موسكو ستواصل محاولة إصلاح العلاقات "المتدهورة" مع الولايات المتحدة.

 

وأعرب عن توقعه بأن يواصلوا حوارهم.

 

وأكّد تواصلهم مع واشنطن في شأن إصلاح العلاقات الثنائية المتدهورة.

 

ولفت بيسكوف إلى أنّ ترامب أفهم أنّ حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يكون سهلًا.

 

وقال: "سمعنا أيضًا كلامًا مهمًا جدًا من ترامب بأن تسوية الصراع الأوكرانيّ اتضح أنها أصعب بكثير مما كان يعتقد في البداية".

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