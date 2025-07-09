بدء مسلحي حزب العمال الكردستانيّ بتسليم الأسلحة الجمعة

أعلنت متحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد في تركيا أنّ مسلحي جماعة حزب العمال الكردستانيّ المحظورة سيبدأون تسليم الأسلحة في مدينة السليمانية في شمال العراق الجمعة في إطار عملية السلام مع تركيا.

وقالت عائشة جول دوغان إنّ عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ يجب أن تصبح دائمة من خلال سلسلة من الضمانات القانونية وتشكيل الآليات اللازمة للانتقال إلى السياسة الديمقراطية.

ولفتت إلى أنّ أعضاء من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب سيحضرون المراسم في السليمانية، إلى جانب مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستانيّ، لكنّها قالت إنها لا تملك معلومات أخرى عن العملية.