الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر الإثنين

تبنى المتمردون الحوثيون في اليمن هجوما استهدف الإثنين سفينة شحن وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، علما أنه الثاني في أقل من 24 ساعة في البحر الأحمر.



وقال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران يحيى سريع: "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (ETERNITY C)"، مؤكدا أن ذلك جاء تضامنا مع الفلسطينيين في غزة ولافتا الى أن السفينة كانت متجهة الى إيلات في اسرائيل.