الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر الإثنين

تبنى الحوثيون هجومًا استهدف الإثنين سفينة شحن وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، علما أنه الثاني في أقل من 24 ساعة في البحر الأحمر.

وتسبب الهجوم على السفينة "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في "مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب" و"إصابة شخصين على الأقل أحدهما كهربائي روسي فقد ساقه"، وفق ما أفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الثلاثاء وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران يحيى سريع: "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (ETERNITY C)”.

وأكّد أنّ ذلك جاء تضامنا مع الفلسطينيين في غزة ولافتا الى أن السفينة كانت متجهة الى إيلات في اسرائيل.