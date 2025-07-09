هيئة بريطانية: غرق سفينة غربي الحديدة باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، غرق سفينة على بُعد نحو 51 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، من دون تحديد هويتها.



وأضافت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة.



وفي وقت سابق، انتشل رجال إنقاذ ستة من أفراد طاقم سفينة بالبحر الأحمر بينما لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين.



والسفينة هي الثانية من بين اثنتين غرقتا في الأيام الأخيرة في هجمات أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها.