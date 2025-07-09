ترامب يوجه رسائل جديدة إلى خمسة بلدان بشأن الرسوم الجمركية

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعة جديدة من الرسائل إلى خمسة شركاء تجاريين من بينهم الجزائر وليبيا والعراق، محدّدا فيها تعرفات جمركية، فيما تسعى واشنطن إلى إبرام مروحة واسعة من الصفقات التجارية.



ونصّت هذه الرسائل التي وجّهت إلى الفيليبين وبروناي والجزائر وليبيا والعراق على رسوم جمركية تراوح بين 20 و30 %.



وكما هي الحال مع الدفعة الأولى من الرسائل التي نشرت الإثنين، لا تختلف نسبة التعرفات كثيرا عن تلك التي أعلن عنها بداية في نيسان، حتّى لو كان بعض الشركاء قد تلقّى نسبا أدنى بكثير هذه المرّة.