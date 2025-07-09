ترامب: من الممكن إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الجاري أو المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك "فرصة جيدة جدا" لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين لمناقشة الوضع.وقال ترامب للصحفيين: "لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".