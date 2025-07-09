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البرازيل تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد إعلان ترامب دعمه لبولسونارو

أخبار دولية
2025-07-09 | 15:22
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البرازيل تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد إعلان ترامب دعمه لبولسونارو
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البرازيل تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد إعلان ترامب دعمه لبولسونارو

استدعت وزارة الخارجية البرازيلية القائم بالاعمال الأميركي احتجاجا على الدعم الذي اعلنته السفارة للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة تنفيذ محاولة انقلاب.
     
وقالت الخارجية لوكالة فرانس برس إنه تم استدعاء الدبلوماسي الاميركي غابرييل إسكوبار بهدف تقديم تفسيرات، بعد بيان أصدرته السفارة الاربعاء وكررت فيه الدعم الذي أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب لبولسونارو.
     
ودعا ترامب الاثنين عبر المنصات الاجتماعية سلطات البرازيل الى "أن تدع بولسونارو وشأنه"، منتقدا "الاضطهاد" الذي يتعرض له الرئيس السابق (2019-2022).
     
وكرر بيان السفارة الاميركية تصريح الرئيس ترامب، معتبرا أن "الاضطهاد السياسي بحق (بولسونارو) وعائلته وأنصاره هو أمر مخز ويمس بالتقاليد الديموقراطية في البرازيل".
     
وتتهم النيابة البرازيلية الرئيس السابق ب"قيادة منظمة إجرامية" تآمرت لابقائه في السلطة مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول/اكتوبر 2022 والتي فاز فيها الزعيم اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

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