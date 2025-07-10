إدارة إطفاء: 15 على الأقل محاصرون بعد انهيار نفق في لوس أنجلوس

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن 15 عاملًا حوصروا بعد انهيار نفق في منطقة ويلمنغتون بالمدينة.

ووفقًا للإدارة، فإنه لم يتم تأكيد وقوع إصابات.