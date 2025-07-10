مسؤول إسرائيلي: قد يكون من الممكن التوصل لهدنة في غزة في غضون أسبوع أو أسبوعين

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أمس الأربعاء أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.





وأوضح المسؤول، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة الفلسطينية المسلحة نزع سلاحها.

وذكر المسؤول أنه إذا رفضت حماس ذلك "فإننا سنمضي" في العمليات العسكرية.