وكالة تاس: روسيا تؤكد أنه يجري الإعداد للقاء بين لافروف وروبيو

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه يجري العمل على ترتيب لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن زاخاروفا قولها في تصريحات نشرت في وقت مبكر من اليوم الخميس" "يمكنني أن أؤكد أن مثل هذا اللقاء قيد الإعداد".