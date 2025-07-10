إسرائيل: إعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظًا بالسكان، صواريخ باتجاه إسرائيل ويهاجمون ممرات الشحن في حملة يقولون إنها تهدف لإسناد الفلسطينيين.

ووفقًا لسلطات الصحة في غزة، فقد قتل أكثر من 57 ألف فلسطيني جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ أواخر عام 2023.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وجرى إسقاط معظمها أو لم تصل إلى أهدافها. وشنت إسرائيل هي الأخرى عددًا من الضربات.