ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 50% على النحاس من أول آب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على النحاس.



وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، وأن القرار اتخذ بعد تقييم يتعلق بالأمن القومي.