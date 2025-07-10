مسؤول أميركي: روبيو سيلتقي لافروف في كوالالمبور الخميس

أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير ماركو روبيو سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور اليوم الخميس.