الجيش الأميركي يسلم بعض الأسلحة لأوكرانيا بعد توقف موقت

أفاد مسؤولان أميركيان لرويترز يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم قذائف مدفعية وصواريخ إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام من تعليق إدارة الرئيس دونالد ترامب شحنات بعض الأسلحة المهمة لكييف.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إنه يجري تزويد أوكرانيا حاليًا بقذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ مدفعية موجهة.





ولم يوضح المسؤولان كمية الأسلحة ولا ما إذا كان قد اكتمل شحنها. كما لم يتضح ما إذا كانت الشحنة الجديدة تمثل أي تغيير في سياسة الإدارة الأميركية.