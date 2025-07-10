قتيلان إثر هجوم روسي على كييف مع إستئناف أميركا توريد أسلحة لأوكرانيا

شنت روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ هجومًا على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وأفاد مسؤولون بسقوط قتيلين وإصابة 13 آخرين واندلاع حرائق في مبان سكنية وأخرى غير سكنية، وذلك في الوقت الذي استأنفت فيه واشنطن توريد الأسلحة إلى البلد الذي أنهكته الحرب.

وجاء هذا الهجوم ضمن تصعيد روسي متواصل للهجمات بمئات المسيرات والصواريخ، ما أجهد الدفاعات الجوية الأوكرانية في لحظة حرجة من الحرب وأجبر آلافًا على الفرار إلى الملاجئ بشكل متكرر خلال الليل.





وبعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من الأسلحة الدفاعية إلى كييف، قال مسؤولان أميركيان لرويترز أمس الأربعاء إن واشنطن سلمت بالفعل قذائف مدفعية وصواريخ إلى أوكرانيا.





وأعلنت واشنطن وموسكو أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور اليوم الخميس.





وذكر شهود من رويترز أن دخانًا كثيفًا غطى أجزاء من كييف التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. ووفقًا لبيانات القوات الجوية الأوكرانية، استمر الهجوم الجوي على العاصمة لأكثر من أربع ساعات.

وبالقرب من ساحة المعركة، أفادت أجهزة الطوارىء الوطنية بأن غارة جوية روسية أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت واحدًا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وذلك في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط الجبهة بشرق أوكرانيا.