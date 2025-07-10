زيلينسكي: روسيا أطلقت 18 صاروخًا ونحو 400 مسيرة خلال الليل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت 18 صاروخًا ونحو 400 طائرة مسيرة في هجوم خلال الليل على أوكرانيا ركز بشكل أساسي على العاصمة كييف.





وأشار إلى أن اجتماعاته مع الشركاء اليوم ستسلط الضوء على تلقي تمويل إضافي لأنظمة اعتراض المسيرات والدفاع الجوي.