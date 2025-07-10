مسؤول: وفد هندي سيزور أميركا قريبًا لإجراء محادثات تجارية

أعلن مسؤول حكومي للصحفيين أنه من المتوقع أن يزور وفد هندي الولايات المتحدة قريبًا لإجراء محادثات تجارية، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية على مكونات السيارات والصلب والسلع الزراعية.

والهند من بين دول قليلة ما زالت تتفاوض مع واشنطن للتوصل لاتفاق تجاري، في خضم تصعيد الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية مع التهديد بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة اعتبارًا من الأول من آب.





وفشل فريق من المسؤولين الهنود في التوصل إلى اتفاق عقب زيارة مطولة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، إذ لم تتمكن الدولتان من تذليل بعض العقبات الرئيسية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويل قبل أيام إن بلاده لن تبرم اتفاقًا إلا بما يخدم مصالحها الوطنية.

واقترحت نيودلهي فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، قائلةً إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضتها واشنطن على السيارات وبعض مكوناتها ستؤثر على صادرات الهند البالغة 2.89 مليار دولار.