روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.



وقال روبيو للصحفيين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة".



وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء أمس الأربعاء.