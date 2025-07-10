روبيو أعرب للافروف عن إحباطه لغياب التقدم نحو السلام في أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه أعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف عن "خيبة أمله وإحباطه" بسبب عدم تحقيق تقدم في تسوية الحرب في أوكرانيا.وقال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "لقد كررت ما قاله الرئيس (دونالد ترامب)، وهو خيبة الأمل والإحباط بسبب غياب التقدم".