المفوضية الأوروبية: دعم بقيمة 2.3 مليار يورو للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص دعم بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد ما لحق بها من دمار جراء الغزو الروسي~ الشامل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحافيّ في روما، في شأن خطط إعادة إعمار أوكرانيا إنّ الدعم يشمل 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات القروض و580 مليون يورو في منح تقدمها مؤسسات مالية عامة دولية وثنائية.

كما أعلنت فون دير لاين تدشين صندوق أسهم جديد لإعادة إعمار أوكرانيا، بدعم من البنك الأوروبيّ للاستثمار وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

وأوضحت المفوضية أنّ الصندوق، برأس مال أولي يبلغ 220 مليون يورو، يهدف إلى جمع 500 مليون يورو بحلول عام 2026.