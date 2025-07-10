انتهاء محادثات أرمينيا وأذربيجان في الإمارات من دون تحقيق تقدم

أجرى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف محادثات في الإمارات الخميس من دون إعلان إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين.وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023.في آذار أعلن الجانبان التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع بينهما، لكن الاتفاق لم يوقع، فيما طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه بينها تعديل دستورها الذي يشير إلى "إعادة توحيد" البلاد مع ناغورني قرة باغ.وأفاد مكتبا الزعيمين بأن باشينيان وعلييف عقدا محادثات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.ولم يشر البيان الختامي الصادر عن وزارتي خارجية البلدين بشكل منفصل إلى إحراز تقدم.وقال البيان إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة المفاوضات الثنائية وتدابير بناء الثقة بين البلدين".