الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تقترح على الأميركيين "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا غداة قصف كييف

أخبار دولية
2025-07-10 | 11:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تقترح على الأميركيين &quot;فكرة جديدة&quot; بشأن أوكرانيا غداة قصف كييف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
روسيا تقترح على الأميركيين "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا غداة قصف كييف

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أن نظيره الروسي سيرغي لافروف اقترح عليه "فكرة جديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا خلال "محادثة صريحة" بينهما في ماليزيا، غداة تعرّض كييف لضربات جوية كثيفة أسفرت عن مقتل شخصين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها الليلية على أوكرانيا، ولا سيّما على العاصمة كييف، مع ازدياد عدد المقذوفات الموجّهة كلّ مرّة في وقت يسود الجمود المباحثات الدبلوماسية بين الطرفين.

وفي ظلّ هذا التصعيد للضربات الروسية والتعثر الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وأعلن روبيو أن نظيره الروسي قدم "فكرة جديدة أو مفهوما جديدا" بشأن أوكرانيا خلال لقائهما في ماليزيا سيتولّى نقله إلى الرئيس دونالد ترامب لمناقشته.

وصرح للصحافيين "إنها ليست مقاربة جديدة. إنها فكرة جديدة أو مفهوم جديد سأنقله إلى الرئيس لمناقشته"، مشيرا إلى أنه ليس شيئا "يؤدي تلقائيا إلى السلام، لكنه قد يفتح مسارا".

وكشف روبيو أنه أعرب خلال هذه "المحادثة الصريحة" في كوالالمبور عن "استياء" ترامب و"خيبة أمله" في ظلّ "انعدام التقدّم" في وقف الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا في شباط 2022.

وبعد جولتين من المحادثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول، ما زال الكرملين يرفض وقفا لإطلاق النار ويطالب أوكرانيا بالتخلّي عن أربع مناطق يحتلّها جزئيا وفكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الامر الذي ترفضه كييف.

- هجوم واسع -

عقد اللقاء بين روبيو ولافروف بعد ساعات من هجوم جوّي روسي واسع النطاق ضدّ كييف، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22، وفق خدمة الإسعاف.

ومن روما حيث يعقد مؤتمر لإعمار أوكرانيا، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"إرهاب بحت" ودعا الغرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى فرض عقوبات "بوتيرة أسرع" على موسكو لدفع فلاديمير بوتين إلى قبول وقف لإطلاق النار.

وبحسب سلاح الجوّ الأوكراني، أطلقت روسيا 415 مسيّرة وصاروخا، اعتُرض أو دُمّر أو فقد 382 منها.

وقال رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشينكو إن القوات الروسية استهدفت ما لا يقل عن ستة أحياء في العاصمة. وأصابت الضربات أو شظايا المقذوفات التي تم اعتراضها، أبنية سكنية وسيارات ومخازن ومكاتب، بحسب تكاتشينكو.

وكتب عبر تلغرام "للأسف، لدينا قتيلان. لقد قُتل هذان الشخصان على أيدي الروس".

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس في كييف انفجارات قوية في المدينة خلال الليل ورأوا انفجار مقذوفات اعترضتها الدفاعات الجوية.
 

أخبار دولية

تقترح

الأميركيين

"فكرة

جديدة"

أوكرانيا

LBCI التالي
إدارة إطفاء: 15 على الأقل محاصرون بعد انهيار نفق في لوس أنجلوس
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

روسيا تقول إنها ضربت مواقع "عسكرية" في أوكرانيا ردا على هجمات كييف الأخيرة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-02

مفاوض روسي: روسيا إقترحت على أوكرانيا وقفًا جزئيًا لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة"

LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

ماكرون يدعو الى مقترح أميركي-أوروبي لهدنة في أوكرانيا معزز بـ"عقوبات هائلة"

LBCI
أخبار دولية
2025-05-20

الاتحاد الاوروبي يريد إجراء أميركيا "قويا" إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال هدنة تستمر ستين يوما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ

LBCI
أخبار دولية
13:19

الاتحاد الأوروبي "يدرس" قرار اليونان تعليق طلبات اللجوء ومنظمات غير حكومية تندد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-28

خبراء يحذّرون: لا تشاركوا هذه التفاصيل على مواقع التواصل... وخطر "سرقة رقم الهاتف" يتصاعد

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-01

يُخفيان المخدرات داخل عبوات الشيبس ويروّجانها... وهذا ما حلّ بهما

LBCI
أمن وقضاء
05:36

تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-03

كلوديا شينباوم تعلن أنها رفضت عرضا من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى المكسيك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ

LBCI
أخبار لبنان
13:15

إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي... وهذا ما قالته إحدى المحتجات للقوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

اليكم تفاصيل قرار منع استخدام التوك توك كوسيلة لنقل الركاب في لبنان

LBCI
اقتصاد
13:10

علبة الدخان نفسها... والسعر يتبدّل: من يضبط فوضى "الناولني"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان ينتظر الردّين الأميركي والاسرائيلي على ورقته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:40

سبب مؤلم خلف تجاهل بريجيت لماكرون وملامحها الحزينة خلال زيارتهما لبريطانيا… ما القصة؟

LBCI
صحف اليوم
23:56

براك حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله (اللواء)

LBCI
صحف اليوم
00:30

متغيرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أمن وقضاء
05:36

تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى

LBCI
أخبار لبنان
10:05

الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين

LBCI
خبر عاجل
10:29

معلومات للـLBCI: الرئيسان عون وسلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية في بعبدا وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء غدا لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-07-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More