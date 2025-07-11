قتيل في روسيا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

قتل شخص في منطقة ليبيتسك غربي روسيا في هجوم شنّته طائرة مسيّرة أوكرانية، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة.وقال الحاكم إيغور أرتامونوف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "طائرة مسيّرة تحطّمت الليلة الماضية على أرض إحدى المنشآت الزراعية في منطقة خليفينسكي"، الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو.وأضاف أنّ الهجوم "أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح" كما تسبب باندلاع حريق.وتشنّ أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا بشكل شبه يومي، بينما تواصل القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية في إطار هجومها الواسع الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.وفي مدينة تشوغويف بمنطقة خاركيف الأوكرانية، المتاخمة لروسيا، أدّى هجوم روسي قرابة الساعة الأولى من فجر الجمعة (22:00 ت غ الخميس) إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة.