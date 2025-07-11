وزير الخارجية الأميركي يلتقي الجمعة نظيره الصيني

أعلنت واشنطن أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي الجمعة في ماليزيا نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ خلافات تباعد بين واشنطن وبكين حول قضايا عديدة تشمل خصوصا التجارة والفنتانيل وتايوان والتكنولوجيات المتطورة، بالإضافة إلى أوكرانيا حيث يتهم الأميركيون الصينيين بدعم آلة الحرب الروسية في هذا البلد.وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين وزيري خارجية البلدين منذ أصبح روبيو وزيرا للخارجية في كانون الثاني الماضي.والإثنين، شنّ وزير الخارجية الصيني هجوما على الولايات المتّحدة من دون أن يسمّيها، إذ دعا دول جنوب شرق آسيا إلى الوقوف صفا واحدا مع بلاده لتعزيز نظام دولي "أكثر عدلا وعقلانية".وتتزامن زيارة روبيو إلى كوالالمبور مع تكثيف ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على شركاء بلاده التجاريين.ومن أبرز الملفات التي سيناقشها الوزيران ما تعتبرها واشنطن أنشطة صينية "استفزازية" بالقرب من الجزر الصغيرة المتنازع عليها مع دول أعضاء في رابطة آسيان.