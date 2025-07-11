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ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 آب

أخبار دولية
2025-07-11 | 00:21
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ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 آب
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ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 آب

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في رسالة الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على كلّ وارداتها من جارتها الشمالية رسوما جمركية إضافية بنسبة 35% اعتبارا من الأول من آب.
     
ومنذ الإثنين أرسل ترامب أكثر من 20 رسالة مماثلة إلى شركاء تجاريين لبلاده يبلغهم فيها بنسبة الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر فرضها على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
     
والخميس، نشر ترامب على منصته "تروث سوشل" نصّ رسالته إلى كارني وجاء فيها أنّه "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها. اعتبارا من الأول من آب 2025، سنفرض على كندا تعرفة جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن كل التعرفات القطاعية".
     
لكنّ الرئيس الأميركي حذّر رئيس الوزراء الكندي من أنّ "هذه الرسوم قد تُعدّل، زيادة أو نقصانا، تبعا لعلاقتنا ببلدكم".
     
وكما هي الحال في سائر الرسائل التي أرسلها منذ الإثنين، أوضح ترامب أنّ هذه الرسوم ستُضاف إلى تلك المفروضة أساسا على قطاعات مُحدّدة، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات.
     

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