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إحالة الرئيس الأرجنتيني السابق ألبرتو فرنانديز للمحاكمة بتهم فساد
أخبار دولية
2025-07-10 | 23:54
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إحالة الرئيس الأرجنتيني السابق ألبرتو فرنانديز للمحاكمة بتهم فساد
أمر قاض أرجنتيني الخميس بإحالة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بعقود تأمين أبرمتها حكومته خلال فترة ولايته (2019-2023).
وأكّدت وكيلة الدفاع عن الرئيس السابق المحامية ماريانا باربيتا لوكالة فرانس برس إنّ القاضي سيباستيان كاسانيلو "أمر لتوّه بمحاكمة فرنانديز".
وفرنانديز (66 عاما) متّهم بإجراء "مفاوضات تتعارض مع ممارسة الوظيفة العامة"، وفقا لنصّ القرار الذي أصدره القاضي سيباستيان كاسانيلو ونشرته وسائل إعلام أرجنتينية.
والرئيس السابق متّهم بارتكاب احتيال إداري بسبب لجوء حكومته إلى وسطاء - يُعتقد أنّ أحدهم كان على صلة بمكتبه - لإبرام عقود تأمين كان من الممكن التفاوض عليها مباشرة.
ويُعتقد أنّ الوسيط الرئيسي في قضية العقود هذه هو زوج السكرتيرة الشخصية لفرنانديز.
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