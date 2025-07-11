روسيا اعترضت 155 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت روسيا صباح الجمعة أنها أسقطت 155 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة بما فيها 50 في منطقة كورسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 مسيّرة أوكرانية"، مضيفة أن 53 من هذه الطائرات من دون طيّار أسقطت في منطقة كورسك.

