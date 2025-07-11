الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة

اعنلت "روسيا اليوم" أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة وسمع دوي الانفجارات في أرجاء القطاع.



وأشارت الى ان الطائرات المسيّرة أطلقت النار بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من حي التفاح تزامنا مع إلقاء قنابل غازية، فيما تواصل القصف المدفعي لأحياء التفاح والشجاعية والزيتون، ووصول شظايا القدائف إلى المنازل.



ولفتت الى أن الطائرات الحربية والمروحية الاسرائيلية أغارت على الأحياء الشرقية الجنوبية لحي الزيتون، كما قام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف في المناطق الشرقية الشمالية لمدينة غزة وكذلك تفجير لروبوتات مفخخة بين الحين والآخر في المناطق الواقعة ما بين حي الشجاعية والزيتون.