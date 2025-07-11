لافروف يقول إنه حدد موقف بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه مع روبيو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أنه حدد موقف فلاديمير بوتين بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا خلال لقائه الخميس نظيره الأميركي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.وصرح لافروف لوسائل إعلام روسية على هامش الاجتماعات أننا "ناقشنا مسألة أوكرانيا. وأكدنا الموقف الذي حدده الرئيس بوتين، بما في ذلك خلال مكالمته الهاتفية في 3 تموز مع الرئيس ترامب".