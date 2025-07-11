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الرئيس الفيليبيني يزور الولايات المتحدة من 20 إلى 22 تموز
أخبار دولية
2025-07-11 | 03:36
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الرئيس الفيليبيني يزور الولايات المتحدة من 20 إلى 22 تموز
يعتزم الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور زيارة الولايات المتحدة من 20 إلى 22 تموز، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.
وسيلتقي الرئيس الفيليبيني بنظيره الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث لمناقشة "الروابط الاقتصادية والدفاعية"، بحسب ما أفاد سفير الفيليبين في واشنطن خوسيه مانويل روموالديز وكالة فرانس برس.
وتأتي هذه الزيارة فيما تواجه الفيليبين كغيرها من الدول زيادات جمركية أميركية بنسبة 20 %.
أخبار دولية
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