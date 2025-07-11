تسريحات جماعية "قريبا" في وزارة الخارجية الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها ستشرع "قريبا" في تنفيذ خطة لخفض عدد الموظفين، في أول إجراء بهذا الحجم منذ مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريح جماعي للموظفين الفدراليين، في خطوة سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ولا تشمل هذه الموجة من التسريحات موظفي السفارات الأميركية في الخارج.



وصادق وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار على خطة لتقليص عدد العاملين، وقال نائب الوزير لشؤون الموارد البشرية مايكل ريغاس في بيان إن الوزارة "ستبلغ قريبا المعنيين بقرارات خفض عدد الموظفين"، من دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.



وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن الموظفين المعنيين سيتلقون بلاغات التسريح في اليوم نفسه عبر البريد الإلكتروني.



