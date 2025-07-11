مقتل ستة فلسطينيين في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة

أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت الجمعة عن مقتل ستة أشخاص على الأقل شمال القطاع، بينهم خمسة في مدرسة تؤوي نازحين.وقال الجهاز في بيان "خمسة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة".وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.وفي وسط غزة، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات الجمعة أنه استقبل عددا من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي كثّف أخيرا عملياته في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثاني والعشرين.