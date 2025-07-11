مكتب حقوق الإنسان: إستشهاد 798 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة

ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن 798 شخصًا على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية أيار.

وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين إن 615 شخصًا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 أيار.