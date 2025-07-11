الصين تنفي تخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين في إطار التحقيق بشأن "تيك توك"

نفت الحكومة الصينية الجمعة أن تكون منخرطة في أي تخزين غير قانوني لبيانات شخصية في خوادم على أراضيها، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في حق "تيك توك".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسرية البيانات وأمنها وتحمي المعطيات بموجب القانون".



وأكدت أن "بكين لم تطلب يومًا ولن تطلب أبدًا من الشركات أو الأفراد أن يجمعوا أو يخزنوا البيانات بطريقة مخالفة للقانون".



واملت ماو خلال الإحاطة الدورية بأن يحترم الجانب الأوروبي اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة ويتيح بيئة تجارية منصفة وعادلة وغير تمييزية لشركات الدول كلها".

