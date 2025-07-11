الإتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقررة الأمم المتحدة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للعقوبات الأميركية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".