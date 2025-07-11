الصين تصف لقاء وزير خارجيتها وانغ مع روبيو بأنه "إيجابي"

وصفت بكين اللقاء بين وزير خارجيتها وانغ يي ونظيره الأميركي ماركو روبيو في ماليزيا الجمعة بأنه "إيجابي".



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الجانبين اتفقا على أن اللقاء كان إيجابيا وبراغماتيا وبناء" مضيفة أن البلدين اتفقا على "تعزيز التواصل والحوار".