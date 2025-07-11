رئيس الأركان الفرنسي: روسيا تعتبر فرنسا "خصمها الرئيسي" في أوروبا

أعلن رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركهارد أن موسكو تعتبر فرنسا "خصمها الرئيسي في أوروبا"، وذلك بسبب دعم باريس المستمر لأوكرانيا.وأكد الجنرال بوركهارد في خلال مؤتمر صحافي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هو من قال هذا بنفسه... ذلك لا يعني أنه يتجاهل الدول الأخرى، ولا يعني أيضا أنه يركّز جهوده علينا وحدنا"، مشيرا إلى انتهاج روسيا نشاطات هجينة غير تقليدية في تعاملها مع دول الغرب.وأوضح أن روسيا لا تهدد فرنسا، القوة النووية المحمية بسياسة الردع، بهجوم مباشر وقوي على أراضيها، لكنها تلجأ إلى خيارات متعددة مثل التضليل الإعلامي والهجمات الإلكترونية وأعمال التجسس.ووصف روسيا بأنها "قوة مزعزعة للاستقرار" تنخرط في كل اشكال التهديد، من تخريب البنى التحتية البحرية وحملات التضليل في فرنسا وإفريقيا إلى التجسس، وحتى من خلال مناورات أقمارها الاصطناعية التي تهدف إلى إعاقة مسارات أقمارنا أو الاقتراب منها بهدف التشويش أو التجسس".