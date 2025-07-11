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الأمم المتحدة: مقتل 5 آلاف جراء عنف العصابات في هايتي في أقل من عام

أخبار دولية
2025-07-11 | 09:25
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الأمم المتحدة: مقتل 5 آلاف جراء عنف العصابات في هايتي في أقل من عام
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الأمم المتحدة: مقتل 5 آلاف جراء عنف العصابات في هايتي في أقل من عام

أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشر اليوم الجمعة بأن ما يقرب من خمسة آلاف شخص قتلوا في هايتي منذ تشرين الأول 2024، مع تصاعد عنف العصابات.

وقال التقرير: "ازداد العنف بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية"، مضيفًا أن أكثر من ألف شخص قُتلوا في محيط العاصمة بين تشرين الأول 2024 وحزيران 2025.
 

أخبار دولية

المتحدة:

العصابات

هايتي

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