قيادية لفرانس برس: حزب العمال الكردستانيّ يريد دخول الحياة السياسية التركية

أكّدت قيادية في حزب العمال الكردستانيّ في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد مراسم رمزية أحرق فيها 30 مقاتلًا أسلحتهم في شمال العراق، أنّ عناصر الحزب يريدون العودة إلى تركيا والانخراط في حياتها السياسية.



وقالت بسي هوزات لوكالة فرانس برس: "على الدولة التركية أن تمنحنا الحق في الدخول في السياسة الديموقراطية".



وأكدت استعدادهم للذهاب إلى تركيا للانخراط في السياسة الديموقراطية "ونريد ذلك لمواصلة نضالنا للحرية والديموقراطية وتعزيز الاشتراكية الديموقراطية في تركيا".

وطالبت القيادية بالإفراج عن الزعيم الكرديّ عبدالله أوجلان المسجون منذ 1999 في سجن إيمراليّ قبالة اسطنبول.



وأكّدت أنّ عناصر الحزب يريدون العودة إلى تركيا والانخراط في حياتها السياسية.



وقالت الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني بسي هوزات لوكالة فرانس برس إن "ضمان الحرية الجسدية للزعيم آبو قانونيا، من خلال الضمانات القانونية، أمر ضروري... هذا هو شرطنا ومطلبنا الأساسي".



وأضافت "بدون هذا التطور، من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح".