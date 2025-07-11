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أردوغان: آمل أن يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكردستاني إلى سلام دائم بالمنطقة
أخبار دولية
2025-07-11 | 22:29
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أردوغان: آمل أن يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكردستاني إلى سلام دائم بالمنطقة
عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يؤدي بدء تسليم مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم إلى أمن البلاد وسلام دائم في المنطقة.
وقال أردوغان في منشور على موقع إكس: "نسأل الله أن يوفقنا في تحقيق أهدافنا على هذا الطريق الذي نسلكه من أجل أمن بلدنا وسلام أمتنا وإرساء سلام دائم في منطقتنا".
أخبار دولية
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الكردستاني
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