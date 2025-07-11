وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة مع مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في عملية إصلاح للسلك الدبلوماسيّ.



وجاء في إشعار داخليّ لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين أنّ عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفًا في السلك الدبلوماسيّ داخل البلاد.