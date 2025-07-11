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عبدالله المهندي: انجاز غير مسبوق للقطرية للإعلام في المهرجان الإعلاميّ في تونس
أخبار دولية
2025-07-11 | 10:44
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عبدالله المهندي: انجاز غير مسبوق للقطرية للإعلام في المهرجان الإعلاميّ في تونس
عبّر مدير مكتب التعاون الدوليّ والاتفاقيات في المؤسسة القطرية للإعلام، عبدالله غانم المهندي، عن سعادته بالاكتساح الذي حققه الإعلام القطريّ في الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربيّ للإذاعة والتلفزيون لعام 2025، حيث توّج بست جوائز ذهبية مرموقة، إلى جانب جائزتين من جوائز التبادل، في إنجاز يعكس عمق الرؤية وجودة المحتوى الإعلامي القطريّ.
وفي تصريحات توجه المهندي بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، مؤكدًا أن ما تحقّق من إنجازات ليس إلا ثمرة لنهجه المستنير وتوجيهاته الاستراتيجية التي وضعت الإعلام القطري على خارطة التميز العربي والدولي.
كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، قائلاً: إن بصماته واضحة في دعم التطوير المؤسسي والارتقاء بالمنصات الإعلامية القطرية لتكون صوتًا وطنيًا معبرًا عن القيم، وطرفًا فاعلًا في المشهد العربي الإعلامي.
وخص بالشكر كذلك السيد علي صالح السادة، مدير تلفزيون قطر، على قيادته الإبداعية التي أثمرت أعمالًا نوعية حصدت التقدير والتكريم، والسيد محمد ناصر المهندي، مدير إذاعة قطر، على إدارته لفريق إذاعي أثبت قدرته على المنافسة والفوز في أهم المحافل الإعلامية العربية.
وأضاف المهندي: نشعر بفخر كبير بهذا الإنجاز الذي يُعد شهادة حية على تميز الكفاءات القطرية، ويؤكد أن الإعلام القطري لا يكتفي بالمشاركة، بل يسعى دومًا إلى الريادة وصناعة الفارق.
وقال: "ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لعمل مؤسسي متكامل، يقوم على الابتكار والالتزام بالرسالة الإعلامية، والانفتاح الواعي على قضايا الإنسان العربي، مع الحفاظ على هويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية".
واختتم المهندي تصريحه مؤكدًا أن هذه الجوائز دافعًا لمزيد من العطاء، وأن المؤسسة القطرية للإعلام ستواصل جهودها في دعم الإعلام الهادف، وتمكين المواهب، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء العرب والدوليين بما يليق بمكانة قطر الإعلامية في المنطقة والعالم.
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