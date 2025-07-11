الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة خارجية العراق ترحّب بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدء عملية تسليمِ السلاح

أخبار دولية
2025-07-11 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة خارجية العراق ترحّب بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدء عملية تسليمِ السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة خارجية العراق ترحّب بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدء عملية تسليمِ السلاح

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبِها بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدءِ عمليةِ تسليمِ السلاح.

وتعدّ الوزارةُ هذه الخطوةَ تطورًا مهمًا يُجسّدُ بدايةً فعليةً لمسارِ نزعِ السلاح، ويُمثّلُ فرصةً حقيقيةً لدعمِ الاستقرارِ وتعزيزِ جهودِ المصالحةِ الدائمةِ في المنطقة، بما يُسهمُ في إنهاءِ حلقاتِ العنف، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ للتفاهمِ والتعايشِ السلميّ.

وأكّدت الوزارة أنَّ هذه الخطوةَ تُمهّدُ لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاونِ البنّاءِ مع الجارةِ، الجمهوريةِ التركية، على أساسِ العملِ المشتركِ في معالجةِ التحدياتِ الأمنية، بما يُعززُ سيادةَ العراقِ وتركيا ويَحفَظُ أمنَهما واستقرارَهما.

وأملت الوزارةُ أن تُسهمَ هذه المبادرةُ في طيِّ صفحةٍ من التوتراتِ السياسيةِ والأمنيةِ والاجتماعية، وأن تكونَ منطلقًا لحوارٍ إقليميٍّ مسؤولٍ يُعالجُ جذورَ الأزمات، ويُعززُ الأمنَ والتنميةَ لصالحِ شعوبِ المنطقةِ كافة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

خارجية

العراق

ترحّب

بالإعلانِ

الصادرِ

العمالِ

الكردستانيّ

عملية

تسليمِ

السلاح

LBCI التالي
روسيا اعترضت 155 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 آب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-08

مسلحو حزب العمال الكردستاني يبدأون بتسليم الأسلحة في العراق يوم الجمعة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

بدء مسلحي حزب العمال الكردستانيّ بتسليم الأسلحة الجمعة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

اردوغان: لن نسمح بتخريب عملية تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

اردوغان: لن نسمح بتخريب عملية تخلي جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة عن سلاحها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا

LBCI
أخبار دولية
12:19

ارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على سفينة شحن

LBCI
أخبار دولية
10:44

عبدالله المهندي: انجاز غير مسبوق للقطرية للإعلام في المهرجان الإعلاميّ في تونس

LBCI
أخبار دولية
10:33

وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:49

الغارة على طيرهرما استهدفت دراجة نارية وإصابة سائقها

LBCI
رياضة
2025-07-09

أو. أم. تي تفتخر بدعمها لفريقي الرياضي والحكمة

LBCI
صحة وتغذية
08:49

أطعمة قادرة على خفض ضغط الدم... هذا ما اكتشفه الخبراء

LBCI
خبر عاجل
2025-07-08

برّاك للـLBCI: مهمتنا في سوريا واضحة وهي مكافحة داعش ولن نسحب تلك القوات حتى نتأكد من أنّ تلك الخلايا الإرهابية يتم إطفاءها بأفضل طريقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الثلاثاء المقبل... جلسة نيابية لتنفيس الاحتقان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

ملف عودة النازحين السوريين يتحرّك في لحظة تقاطع لبنانية - دولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية تجاه لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:10

مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:20

مصادر لـ"تلفزيون سوريا‬⁩": الشرع‬⁩ يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد ⁧‫بيروت‬⁩ بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في ⁧‫لبنان‬⁩

LBCI
أخبار لبنان
10:05

تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...

LBCI
اقتصاد
02:22

جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
06:46

الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
11:27

تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة

LBCI
حال الطقس
01:51

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
07:40

مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان و‏تؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More