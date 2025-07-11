وزارة خارجية العراق ترحّب بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدء عملية تسليمِ السلاح

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبِها بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانيّ في شأنِ بدءِ عمليةِ تسليمِ السلاح.



وتعدّ الوزارةُ هذه الخطوةَ تطورًا مهمًا يُجسّدُ بدايةً فعليةً لمسارِ نزعِ السلاح، ويُمثّلُ فرصةً حقيقيةً لدعمِ الاستقرارِ وتعزيزِ جهودِ المصالحةِ الدائمةِ في المنطقة، بما يُسهمُ في إنهاءِ حلقاتِ العنف، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ للتفاهمِ والتعايشِ السلميّ.



وأكّدت الوزارة أنَّ هذه الخطوةَ تُمهّدُ لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاونِ البنّاءِ مع الجارةِ، الجمهوريةِ التركية، على أساسِ العملِ المشتركِ في معالجةِ التحدياتِ الأمنية، بما يُعززُ سيادةَ العراقِ وتركيا ويَحفَظُ أمنَهما واستقرارَهما.



وأملت الوزارةُ أن تُسهمَ هذه المبادرةُ في طيِّ صفحةٍ من التوتراتِ السياسيةِ والأمنيةِ والاجتماعية، وأن تكونَ منطلقًا لحوارٍ إقليميٍّ مسؤولٍ يُعالجُ جذورَ الأزمات، ويُعززُ الأمنَ والتنميةَ لصالحِ شعوبِ المنطقةِ كافة.