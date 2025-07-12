وفاة أربعة مهاجرين وفقدان 20 بعد غرق قارب قبالة جمهورية الدومينيكان

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم وفُقد نحو 20 آخرين بعد انقلاب قاربهم في البحر الكاريبي قبالة سواحل جمهورية الدومينيكان، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.وأفادت هيئة الدفاع المدني في الدومينيكان عن إنقاذ 17 مهاجرا من القارب الذي كان يقل نحو 40 شخصا متجهين إلى بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.وأعلنت البحرية في الجمهورية الكاريبية أنها أنقذت 10 أشخاص من الدومينيكان و7 من هايتي. وكان من بين الناجين طفل.وقوارب المهاجرين المعروفة باسم "يولا" في الدومينيكان، مثل القارب الغارق، تتم صناعتها من الأخشاب او الألياف الزجاجية وهي لا تراعي السلامة العامة.